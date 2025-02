Cdp colloca bond da 1,25 miliardi, richiesta record

agenzia

Il più grande per investitori istituzionali, domanda per 5,6 mld

ROMA, 04 FEB – Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) colloca, con un risultato record in termine di domanda, un bond dal valore nominale di 1,25 miliardi di euro. Si tratta della più grande operazione in euro fatta da Cassa Depositi destinata agli investitori istituzionali. L’obbligazione ha una durata di 7 anni, con scadenza a febbraio 2032, e prevede una cedola annuale fissa del 3,375%. L’emissione ha riscontrato un deciso interesse sul mercato, con ordini da più di 160 investitori superiori a 5,6 miliardi di euro, pari a oltre 4 volte l’offerta: la domanda più alta mai registrata da Cdp nel segmento degli investitori istituzionali in euro. “Il risultato – afferma Cdp – rappresenta un’ulteriore conferma della fiducia nella solidità dell’istituzione, del suo ruolo primario come emittente e del suo posizionamento strategico sui mercati finanziari”. Si tratta della prima emissione obbligazionaria pubblica dopo l’approvazione del nuovo Piano Strategico 2025-2027 – spiega la società – ed è in linea con gli obiettivi di Cdp per il nuovo triennio, che prevedono il potenziamento della raccolta sul mercato dei capitali e la diversificazione e l’ampliamento della base degli investitori. L’allocazione finale vede, infatti, una significativa differenziazione in termini geografici, con investitori italiani per 22% e esteri per 78%, in particolare provenienti da Francia (23%), Penisola Iberica (16%), Germania/Austria/Svizzera (11%), Regno Unito (10%), BeNeLux (9%), Norvegia/Danimarca (8%). I proventi dell’emissione saranno utilizzati da CDP per proseguire nella propria attività a sostegno dello sviluppo del Paese, coerentemente con la sua missione istituzionale. L’operazione è stata realizzata nell’ambito del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP da 15 miliardi di euro, quotato su Euronext Dublin e destinato agli investitori istituzionali. I titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa di Dublino, hanno un rating a medio-lungo termine atteso pari a BBB da S&P, BBB da Fitch e BBB+ da Scope. BBVA, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners dell’operazione.

