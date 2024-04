Cdp Vc lancia Frontech, acceleratore di startup digitali

agenzia

'Al via la strategia che punta sull'intelligenza artificiale'

ROMA, 16 APR – Cdp Venture Capital “dà il via alla nuova strategia delineata con il piano industriale 2024-2028 Shaping Future che vede l’intelligenza artificiale” lanciano “l’acceleratore Frontech, focalizzato sulla crescita di startup che sviluppano soluzioni digitali innovative in ambito Ai, web 3.0, metaverso”: programma che nasce con una dotazione complessiva di 7 milioni di euro. “Il settore dell’Ai e in particolare dell’Ai generativa rappresenta una delle maggiori tecnologie trasformative dei prossimi decenni, paragonabile all’avvento di internet e del cloud. L’impatto sarà in grado di trasformare interi mercati attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi abilitati dalla creazione di “agenti intelligenti”, commenta Agostino Scornajenchi, a.d.di CDP Venture Capital: “L’Italia può, e deve, giocare un ruolo determinante in questa partita, recuperando competitività e sostenendo i suoi talenti. L’impegno di Cdp Venture Capital, che si innesta nella declinazione della Strategia nazionale sull’Intelligenza Artificiale, è di selezionare e far crescere le migliori realtà imprenditoriali investendo e facendo leva sulla sua capacità di catalizzare investimenti di altri soggetti privati, come nel caso dell’acceleratore Frontech”.

