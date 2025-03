Cechia indipendente dalla Russia con l’oleodotto di Trieste

agenzia

Siot-Tal assicura approvvigionamenti. Praga 'switcha' da Drushba

TRIESTE, 15 MAR – Dalla settimana scorsa la Repubblica ceca non si rifornisce più di petrolio dall’oleodotto che parte dalla Russia ma ha ‘switchato’ sulla condotta della Tal-Siot che, partendo da Trieste, pompa il petrolio in Austria, Germania meridionale e Repubblica ceca, appunto. Lo ha detto all’ANSA Alessio Lilli, Presidente di SIOT e General Manager del Gruppo TAL. Siot-Tal, Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino gestisce la parte italiana degli oltre 750 chilometri dell’infrastruttura energetica. “Le raffinerie che primariamente servono i mercati del Sud della Germania, Austria e Repubblica ceca sono collegate esclusivamente a noi”, spiega Lilli precisando che il Drushba, ‘oledotto dell’amicizia’, trasporta il greggio dalla Russia ai paesi dell’ex blocco di Varsavia. Con questa scelta la Cechia è praticamente indipendente da Mosca in quanto ad approvvigionamento di petrolio. E’ stata resa possibile grazie al programma Tal-Plus, progetto di incremento della capacità di trasporto che la Siot-Tal ha già realizzata per oggi l’oledotto transalpino può pompare fino a un massimo di 7.500 m3/ora, un deciso aumento rispetto al precedente 6.500 m3/ora. “La geopolitica è molto complicata e critica – spiega Alessio Lilli – Tal e Siot si sono “attrezzati rapidamente per permettere indipendenza energetica relativa ai prodotti petroliferi della Repubblica ceca dalle forniture che venivano dalla Russia”.

