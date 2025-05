Cellie, 95mila presenze a Tuttofood è un risultato straordinario

agenzia

Chiude evento agroalimentare, espositori soddisfatti

MILANO, 08 MAG – “Questo straordinario risultato di re-booking ci dà la misura concreta della soddisfazione registrata dagli espositori”. Così Antonio Cellie, ad di Fiere di Parma, a poche ore dalla chiusura dell’evento dell’agroalimentare che dal 5 maggio ha portato a Fiera Milano Rho 3.000 buyer internazionale alla ricerca delle eccellenze made in Italy ma anche di tutto il Mondo. Oltre 95.000 le presenze e circa 7.000 i rappresentanti di catene distributive e della ristorazione organizzata straniere giunti autonomamente in fiera, che consentono di stimare nel 25% del totale gli ingressi di operatori dall’estero. Per 4 giorni l’evento è stato il centro di una piattaforma su tutto ciò che ruota attorno al food e al beverage tra appuntamenti, incontri, meeting, convegni, educational e tasting.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA