Cernobbio, ‘crescita potenziale Usa al 5% entro 5 anni’

agenzia

In Eu mercato unico dei capitali per competere con Cina

CERNOBBIO, 05 SET – La crescita potenziale degli Stati Uniti “potrebbe raggiungere il 5% entro i prossimi cinque anni” e “le politiche dell’amministrazione statunitense non ostacoleranno eccessivamente la crescita americana nel prossimo anno”. Lo hanno detto, durante i lavori a porte chiuse del Forum di Cernobbio, gli economisti che stanno discutendo dell’outlook economico mondiale. In Europa intanto, riportano alcuni tweet, “è necessario sviluppare un mercato dei capitali solido e coinvolgere gli investitori” per poter “trasformare le sfide in opportunità”. In assenza di un mercato di capitali e di fronte a costi energetici così elevati, “l’Europa avrà difficoltà a competere con la Cina”. Sul tema dei dazi viene ribadito che “è necessario ridurre le barriere e minimizzare le tensioni transatlantiche, ma le tariffe del 15% sono molto alte”. L’economia globale rallenta, ricordano gli economisti, la crescita al 2025 è al 2,3% per la Banca Mondiale e al 2,9% per l’OCSE. “Le barriere commerciali, i tassi elevati e l’incertezza pesano pesantemente. Eppure l’indice S&P 500 è cresciuto del 10% nel secondo trimestre, raggiungendo massimi storici a metà anno”

