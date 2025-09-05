Cernobbio, imprese ottimiste su performance e fatturato 2025

agenzia

Il 32,4% prevede una crescita superiore al 10%

CERNOBBIO, 05 SET – Gli imprenditori che partecipano alla 51esima edizione del Forum Teha credono che il 2025 darà loro più soddisfazioni dell’anno scorso. Alla domanda sulla performance rispetto ai concorrenti nel 2025, il 26,8% degli intervistati ha dichiarato che la propria azienda sta andando “molto meglio” (nel 2024 erano il 20,4%) e il 36,6% “meglio”, mentre un altro 26,8% la ritiene “in linea” con i competitor. Solo il 9,8% segnala un andamento peggiore, confermando un quadro nel complesso positivo rispetto al 2024 e 2023. Il primo televoto a cui hanno risposto gli oltre 200 fra manager e imprenditori intervenuti alla 51° edizione del Forum “Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive” organizzato da TEHA a Villa d’Este di Cernobbio ha sondato il sentiment sulle performance e le prospettive di fatturato delle imprese. Sulle prospettive di fatturato 2025, prevale un cauto ottimismo: il 32,4% prevede una crescita superiore al 10%, mentre solo una quota ridotta (2,7%) teme una flessione significativa (superiore al 10%). I dati riflettono la resilienza del tessuto produttivo e la fiducia, pur prudente, nella capacità di affrontare le sfide economiche in corso.

