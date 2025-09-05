Cernobbio, Zelensky apre la 51esima edizione del Forum

agenzia

Nella prima giornata il punto sulla guerra in Ucraina

CERNOBBIO, 05 SET – La prima giornata del Forum Teha si apre sulle ‘sfide globali’ che l’economia sta affrontando. Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky quest’anno non si affaccerà sulla terrazza di Villa d’Este ma si collegherà in video per fare il punto sulla situazione in Ucraina. “E’ il terzo anno che partecipa, il primo anno in remoto, nel 2024 in presenza e quest’anno ancora in video”, dice il Managing partner e amministratore delegato di The European House – Ambrosetti Valerio De Molli lasciandogli la parola.

