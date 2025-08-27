Certificazione della spesa in Sicilia, pronta la “long list”

Attualità

L'elenco dei professionisti è stato redatto d'intesa con l'assessorato alle Attività produttive

“Grazie all’attenzione e alla professionalità del direttore generale dell’assessorato Attività produttive della Regione Siciliana, è stata pubblicata la circolare attuativa relativa al regolamento per accedere alla long list relativa alla certificazione della spesa. Si è dato così seguito al protocollo d’intesa tra il dipartimento delle Attività produttive e la conferenza regionale degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Sicilia per certificare la spesa”. Lo dice il coordinatore della conferenza degli Ordini siciliani, Maurizio Attinelli (nella foto). “I commercialisti (che risultano anche revisori legali) – prosegue – potranno ora effettuare l’attività di certificazione delle spese sostenute dai beneficiari, nell’ambito Fesr Sicilia 2021/2027, Fsc 2021-27. La conferenza si è riservata di verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione. Iscritti nella long list i commercialisti in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti: avere seguito il corso di formazione abilitante organizzato dalla conferenza (nei giorni 1, 3, 8, 10 e 15 luglio 2025); esperienza di almeno tre anni nella gestione/rendicontazione e certificazione di programmi a valere su risorse comunitarie dirette o indirette. In tal caso l’autocertificazione contiene specifica indicazione delle attività prestate dal professionista (bando e/o misura finanziata), anno di riferimento, valore complessivo della gestione/rendicontazione e/o certificazione rilasciate. Il valore complessivo, di cui sopra, non potrà essere inferiore a un milione di euro nel triennio solare precedente alla data della domanda di iscrizione”.

Dopo aver esaminato tutte le istanze pervenute, la conferenza regionale degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Sicilia, unitamente al dott. Dario Cartabellotta, direttore generale delle Attività produttive della Regione Siciliana, ha stilato l’elenco completo dei commercialisti/revisori legali. “Tutto ciò – chiarisce ancora Attinelli – è stato possibile grazie all’ottima sintonia fra i 14 presidenti degli Odcec della Sicilia che, unitamente ai consiglieri nazionali Aldo Campo e Fabrizio Escheri, hanno sostenuto l’attività della conferenza. Un particolare ringraziamento anche ai preparatissimi colleghi Sergio Amato e Francesco Paolo Trapani che non si sono risparmiati e hanno esitato le numerose istanze pervenute. Adesso comincia la sfida di certificare, con la consueta professionalità, i progetti di spesa”. Un particolare ringraziamento, inoltre, è stato rivolto, dal coordinatore Attinelli, ai 14 presidenti degli Odcec della Sicilia. Il corso Long list è stato possibile grazie a Pietro Affè, Sergio Amato, Loredana Bruno, Massimo Cartalemi, Daniela Totaro, Francesco Paolo Trapani e Calogero Vicario. Un ringraziamento anche ai relatori esterni Giuseppe Settanni e Claudia Lentini per il loro determinante apporto. “Ritengo – conclude Attinelli – che la conferenza possa essere molto soddisfatta per il servizio reso all’economia siciliana e alle imprese che i nostri iscritti assistono quotidianamente”.