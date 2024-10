Cgil, lavoratori P.A non accettano perdita potere acquisto

agenzia

No a un rinnovo del contratto con diminuzione dei salari reali

ROMA, 28 OTT – I dipendenti pubblici sono contrari a un rinnovo del contratto che recuperi solo un terzo del potere d’acquisto perso con l’inflazione. Lo sottolinea la Funzione pubblica Cgil in una nota diffusa prima della ripresa del confronto previsto per oggi per le Funzioni centrali. “Sono già diverse migliaia – si legge – i partecipanti in pochi giorni alla consultazione online promossa da Fp Cgil che non condividono l’ipotesi di un contratto che taglia i salari dei dipendenti pubblici”. L’inflazione nel triennio 2021-2024 ha superato il 15% mentre l’Aran propone il 5,7,8.

