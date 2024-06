Cgil, superate 500mila firme per i referendum sul lavoro

agenzia

Giove, 'obiettivo raggiunto'

ROMA, 12 GIU – Sono state superate le 500 mila firme per i referendum popolari proposti dalla Cgil “per un lavoro stabile, dignitoso, tutelato e sicuro”. Lo fa sapere il sindacato con una nota sottolineando che le firme raggiunte per ciascuno dei quattro quesiti sono 582.244. “L’obiettivo del mezzo milione di firme, necessario per “deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, ha detto il segretario organizzativo, Luigi Giove, è stato ampiamente raggiunto, a distanza di un solo mese e mezzo dall’inizio della campagna referendaria, avviata il 25 aprile scorso”.

