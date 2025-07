Cheese 2025, da Petrini allarme su formaggi a latte crudo

agenzia

'Senza non c'è identità piemontese' per il leader di Slow Food

BRA, 17 LUG – La presentazione di Cheese 2025 a Bra (Cuneo) si apre sul tema caldo delle linee guida ministeriali per il controllo dell’Escherichia coli. Norme giudicate troppo stringenti dal fondatore di Slow Food Carlo Petrini, che avverte: “Se saltassero questi prodotti non sapremmo cosa farcene della nostra identità piemontese”. All’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni, presente con lui sul palco, Petrini chiede che la Regione si faccia “portabandiera di questa filosofia” che mira a salvaguardare i piccoli produttori. “Cheese quest’anno sarà l’agorà di queste tematiche” aggiunge Petrini, aprendo comunque alla possibilità di applicare etichette che riportino avvertimenti rivolti alle categorie vulnerabili: “Abbiamo a cuore la salute dei cittadini, se si deve fare un’etichetta si faccia, ma dicendo tutto”. “Sul fronte del latte crudo abbiamo conquistato interi territori” aggiunge, menzionando il caso degli Stati Uniti. Con l’applicazione rigorosa delle nuove norme “arriverebbero i prodotti francesi che non seguono le linee guida, mentre i nostri tesori sono costretti a fare marcia indietro perché non possono permettersi i costi”.

