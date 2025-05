Chiara Ferragni, marchio totalmente nuovo nel secondo semestre

agenzia

Il bilancio del 2024 di Fenice sarà approvato entro giugno

MILANO, 28 MAG – Fenice, controllata al 99% da Chiara Ferragni, annuncia un “rinnovamento completo” del marchio e l’approvazione del bilancio del 2024 entro la fine di giugno. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che “questo restyling si inserisce in una visione strategica di lungo periodo volta a rilanciare il posizionamento del marchio e rafforzare la sua presenza sul mercato”. La nota influencer ha infatti sottoscritto interamente un aumento di capitale di 6,4 milioni di euro, assumendo così il controllo della società con una partecipazione di maggioranza “pressoché totalitaria”. Un’operazione che “testimonia la determinazione e l’impegno di Ferragni nel rilancio e nella crescita della società” che costituisce un “esempio italiano unico di imprenditoria femminile” ed evidenzia come “una figura di successo possa investire nel futuro della propria azienda con azioni concrete e mirate”.

