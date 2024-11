Chiuse tutte le metro a Roma, stop anche a Milano e Napoli

agenzia

Per lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale

ROMA, 08 NOV – Metro tutte ferme e riduzioni dei bus a Roma. A Milano tre linee della metropolitana chiuse sull’intero percorso, una off limits solo in parte e pochi bus, tram e filobus in circolazione. A Napoli blocco totale per i treni Eav, per le funicolari, tram e bus e per la linea 1 della metro che ha sospeso il servizio alle ore 9.30. Disagi anche a Bologna. E’ questo lo scenario nelle grandi città dello sciopero nazionale dei trasporto pubblico locale di 24 ore partito questa mattina alle 5.30.

