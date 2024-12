Cimolai, in 2024 ricavi per 350 milioni (+20%),Ebitda 30 milioni

agenzia

Cda esamina i dati di prechiusura dell'anno e il budget 2025

TRIESTE, 16 DIC – Il cda di Cimolai spa ha esaminato i dati di prechiusura dell’esercizio 2024 e approvato il budget per il 2025. I dati finanziari – informa la società – “registrano ottime performance dei principali indicatori”: oltre 350 milioni di ricavi nel 2024, in crescita del 20% sull’esercizio 2023, Ebitda oltre i 30 milioni di euro, superiore rispetto alle previsioni del Piano, utile netto di circa 13 milioni e “posizione finanziaria netta, comprensiva del debito concordatario, decisamente migliore di quanto previsto dal piano concordatario”. Positive – spiega Cimolai – anche le previsioni sui risultati prospettici per il 2025, con stime di ricavi allineate al 2024 per circa 360 milioni, Ebitda superiore ai 30 milioni. Il portafoglio ordini, in crescita, si attesta a oltre 850 milioni, garantisce la copertura dei volumi a budget per il 2025 e circa il 65% del 2026. I risultati sono stati raggiunti “grazie anche ai numerosi progetti di ottimizzazione produttiva e finanziaria lanciati nel 2024”. Tra i progetti in corso, l’ELT (Extremely Large Telescope), il telescopio più grande del pianeta nel deserto cileno di Atacama, il lotto 2 della linea 17 della Metropolitana di Parigi, la nuova Torre Piloti di Genova, l’Ospedale Borgo Roma di Verona, la nuova stazione di Sesto San Giovanni, oltre ai lavori sulla Statale 106 Jonica e i viadotti ferroviari della linea Napoli-Bari tra il tratto Frasso-Telese. “I risultati raggiunti rappresentano una conferma positiva che stiamo lavorando bene e con determinazione per consolidare la ripresa dell’azienda – afferma il presidente Marco Sciarra – Guardiamo con fiducia al futuro con obiettivi di crescita ambiziosi per il 2025 e il 2026”.

