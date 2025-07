Cina, +32,4% l’export verso gli Usa a giugno su base mensile

agenzia

Effetto della ripresa degli scambi commerciali dopo i colloqui

PECHINO, 14 LUG – Le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti sono aumentate del 32,4% su base mensile a giugno, grazie alla ripresa degli scambi commerciali tra i due paesi dopo i colloqui ad alto livello del mese scorso. Pechino ha spedito il mese scorso merci negli Usa per un valore di 38,2 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 28,8 miliardi di dollari di maggio, ha dichiarato l’Amministrazione generale delle dogane cinese. Le spedizioni avevano raggiunto un totale di 33 miliardi di dollari ad aprile. Le esportazioni cinesi in generale sono aumentate del 5,8% a giugno su base annua, mentre le importazioni sono cresciute dell’1,1%. I dati superano le previsioni degli analisti, che erano rispettivamente del +5 e +0,3%.

