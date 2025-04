Cina a Trump, ‘misure forti a tutela nostri interessi’

agenzia

In risposta alla minaccia del tycoon di dazi aggiunti del 50%

PECHINO, 08 APR – Se gli Usa dovessero ignorare “gli interessi di entrambi i Paesi e della comunità internazionale e insistere nell’iniziare una guerra tariffaria o commerciale, la Cina combatterà fino alla fine”. Il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, sulla minaccia del presidente americano Donald Trump di imporre dazi aggiuntivi del 50% nel caso la Cina non abbandoni le sue contromisure, ha assicurato che “i nostri legittimi diritti non consentono privazioni. La sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina non consentono violazioni. Adotteremo misure risolute e forti a tutela dei nostri diritti e interessi legittimi”.

