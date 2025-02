Cina a Usa, ‘rispetto reciproco per un accordo su commercio’

agenzia

Dopo i commenti di Trump secondo cui un'intesa e 'possibile'

ROMA, 20 FEB – La Cina sollecita gli Stati Uniti al “rispetto reciproco” in merito ai commenti del presidente americano Donald Trump secondo cui “un accordo commerciale con Pechino è possibile”. E’ quanto ha commentato sulla vicenda il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, aggiungendo che “le due parti dovrebbero risolvere le loro preoccupazioni attraverso il dialogo e le consultazioni basate su eguaglianza e rispetto reciproco”. Il ministero del Commercio cinese ha esortato gli Stati Uniti a non brandire il “grande bastone dei dazi” contro Pechino, mentre il presidente americano si appresta a lanciare nuove misure radicali sul fronte dell’interscambio commerciale per colpire alleati e avversari.

