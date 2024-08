Cina, balzo della disoccupazione giovanile: 17,1% a luglio

agenzia

Era del 13,2 percento a giugno

PECHINO, 17 AGO – Il tasso di disoccupazione giovanile in Cina ha raggiunto il 17,1 percento a luglio, il livello più alto dall’inizio dell’anno, secondo i dati ufficiali. Il tasso di disoccupazione tra i 16 e i 24 anni, che non include più gli studenti dopo che Pechino ha modificato la formula utilizzata per calcolare la disoccupazione, era del 13,2 percento a giugno, secondo i dati pubblicati dal National Bureau of Statistics.

