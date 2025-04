Cina, ‘ferma volontà e mezzi abbondanti per guerra dazi’

agenzia

Posizione del ministero del Commercio

PECHINO, 09 APR – La Cina ha “una ferma volontà e mezzi abbondanti” per adottare contromisure se gli Stati Uniti dovessero intensificare ulteriormente le misure restrittive e punitive. E’ la posizione del ministero del Commercio, nel giorno dell’entrata in vigore dei dazi Usa al 104% sui beni made in China e nel giorno della diffusione del libro biancio di Pechino sulle relazioni commerciali Cina-Usa.

