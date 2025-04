Cina, Fitch taglia rating ad ‘A’ da ‘A+’, outlook stabile

agenzia

Pesano l'indebolimento delle finanze e i timori sul debito

PECHINO, 03 APR – Fitch Ratings ha declassato il rating della Cina da “A” da “A+” con outlook stabile per le preoccupazioni relative all’indebolimento delle finanze pubbliche del Paese e all’aumento del debito pubblico. L’agenzia di valutazione ha stimato che il Pil del Dragone debba crescere del 4,4% nel 2025, in frenata dal 5% del 2024. L’aumento dei dazi Usa, inoltre, è considerato molto più drastico e Pechino è destinata ad accusare un colpo più forte. Il ministero delle Finanze cinese ha contestato la decisione, accusata di descrivere una situazione “parziale che non riflette la realtà”.

