Cina, fondi per progetti immobiliari saliti a 560 miliardi

agenzia

Un milione di altre case nei villaggi urbani da ristrutturare

PECHINO, 17 OTT – La Cina amplierà un programma di supporto ai progetti immobiliari incompiuti (la ‘lista bianca’) a 4.000 miliardi di yuan (circa 560 miliardi di dollari) dai circa 2.230 miliardi già impiegati, aggiungendo più munizioni negli sforzi per frenare il tracollo del settore. Il ministro delle Case e dello Sviluppo delle aree rurali Ni Hong, nel corso di una conferenza stampa a Pechino, ha annunciato i piani per facilitare le ristrutturazioni di un ulteriore milione di abitazioni “nei villaggi urbani”, aggiungendo che le politiche troveranno applicazione principalmente “in progetti che possono iniziare in modo relativamente veloce”.

