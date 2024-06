Cina, indagine antidumping su prodotti carne maiale da Ue

agenzia

Ritorsione dopo i dazi su veicoli elettrici decisi da Bruxelles

PECHINO, 17 GIU – La Cina lancia un’indagine antidumping sui prodotti importati dall’Ue legati alla carne di maiale. Lo riferisce il ministero del Commercio in una nota, secondo cui Bruxelles ha 20 giorni di tempo per presentare “opinioni” sulla vicenda. La mossa è vista come una ritorsione ai dazi provvisori annunciati dall’Ue sull’import di veicoli elettrici made in China, accusati di godere di sovvenzioni statali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA