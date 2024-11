Cina, ‘la bozza della Cop29 non è soddisfacente’

agenzia

"Tutte le parti si ritrovino a metà strada"

(ANSA-AFP) – La Cina ha respinto la bozza di accordo sulla finanza climatica, diffusa stamani alla Cop29 di Baku dalla presidenza azera. “Il testo attuale contiene numerosi elementi che non sono soddisfacenti né accettabili per la Cina – ha dichiarato il rappresentante di Pechino, Xia Yingxian, durante la plenaria di oggi. Xia ha ribadito il no del suo paese al testo che obbigherebbe la Cina a contribuire agli aiuti finanziari verso i paesi via via di sviluppo, mentre l’Europa e altri paesi ricchi vorrebbero includere i fondi già erogati da Pechino nell’obiettivo di finanza climatica. Xia Yingxian ha fatto appello a “tutte le parti perché si ritrovino a metà strada”, mostrando la volontà di Pechino di essere un punto di equilibrio fra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. Nonostante la Cina sia memrbo del gruppo di paesi emergenti e in via di sviluppo del G77+Cina, che ha chiesto 1.300 miliardi all’anno di aiuti climatici, il delegato non ha ripreso questa cifra. Ha solamente suggerito che il contributo obbligatorio dei paesi sviluppati “superi largamente i 100 miliardi di dollari all’anno”. (ANSA-AFP).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA