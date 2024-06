Cina, Ue colpisce suoi interessi con dazi a import e-car

agenzia

Commento su misure che Bruxelles dovrebbe annunciare

PECHINO, 12 GIU – L’Ue colpisce i suoi propri interessi con i dazi alle importazioni di veicoli elettrici made in China. E’ il commento del portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian sulle misure che, secondo il Financial Times, Bruxelles dovrebbe annunciare oggi. Pechino adotterà tutte le misure per “difendere con fermezza i suoi diritti e interessi legittimi” sulle ipotesi di dazi fino al 25%. “Esortiamo l’Ue a rispettare il suo impegno a sostenere il libero scambio, a opporsi al protezionismo e a collaborare con la Cina per salvaguardare la cooperazione economica e commerciale complessiva bilaterale”, ha aggiunto Lin.

