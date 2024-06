Cina, Usa non potranno fermare nostro progresso tecnologico

agenzia

Bloomberg, Biden valuta nuova stretta a tecnologia chip per l'IA

PECHINO, 12 GIU – Gli Stati Uniti “non possono ostacolare il progresso della scienza e della tecnologia della Cina” che “monitorerà da vicino gli sviluppi rilevanti e tutelerà con fermezza i suoi legittimi diritti e interessi”. E’ il commento del portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Lin Jian, in merito alle indiscrezioni sulle nuove misure all’esame dell’amministrazione americana di Joe Biden per limitare l’accesso del Dragone alla tecnologia dei chip usata per l’intelligenza artificiale. Nel dettaglio, secondo Bloomberg, le misure in discussione a Washington limiterebbero la capacità della Cina di fare leva su un’architettura di chip all’avanguardia nota come ‘gate-all-around’ (o Gaa). Di riflesso alle anticipazioni, Smic, il colosso cinese dei semiconduttori, ha chiuso le contrattazioni alla Borsa di Hong Kong con una perdita del 4,18%.

