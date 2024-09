Cingolani, Blackrock oltre 3% “conferma fiducia mercato”

agenzia

"Fiducia sul piano industriale che va oltre il breve periodo"

ROMA, 23 SET – “Si tratta di una conferma ulteriore di fiducia da parte del mercato rispetto al piano industriale presentato”, dice l’a.d. di Leonardo, Roberto Cingolani, del via libera del Governo ad una partecipazione di Blackrock oltre il 3%. “Digitalizzazione sulle piattaforme tradizionali”, elicotteri con una leadership mondiale e i velivoli con una leadership nei trainer per top gun, “cybersicurezza, spazio sono ritenute la chiava tecnologica di competitività nel settore a cui si aggiunge lo sforzo nelle alleanze strategiche”, rileva Cingolani che indica: “La fiducia va oltre il breve periodo e la contingenza internazionale. Il settore sarà strategico nei prossimi anni. E Leonardo è attrezzata per essere un player di riferimento”.

