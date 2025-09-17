Cipollone (Bce) euro digitale salvaguarda ruolo delle banche

agenzia

Banchiere, 'avranno un ruolo fondamentale'

ROMA, 17 SET – L’Euro digitale “salvaguarda il ruolo di intermediazione delle banche”. E’ quanto ha assicurato il componente della Bce Piero Cipollone nel suo intervento, da remoto, al comitato esecutivo dell’Abi che si svolge a Milano. Cipollone ha ricordato i vari limiti al possesso per le persone fisiche e alle aziende contenuti nelle norme che dovranno essere approvate nel 2026. “Le banche avranno un ruolo fondamentale nella diffusione” dell’euro digitale, ha rimarcato. Il banchiere è quindi tornato a sottolineare i vantaggi per l?Europa del progetto in termini di autonomia in un momento di tesioni geopolitiche e di riduzione dalla dipendenza “dei fornitori non europei” e di minore “frammentazione”.

