Cipolloni (Eataly), ‘avanti con le aperture e con il marchio’

agenzia

'Abbiamo ridefinito il made in Italy all'estero e in Italia'

MILANO, 09 APR – L’amministratore delegato di Eataly Andrea Cipolloni prevede di proseguire con le nuove aperture e con lo sviluppo del marchio proprietario. Quest’ultimo, a suo dire, rappresenta “un brand unico nel mondo”. Eataly – spiega – conferma di essere un punto di riferimento dell’eccellenza enogastronomica italiana nel mondo, un marchio che ha ridefinito il modo di rappresentare il made in Italy non solo all’estero, ma anche in Italia”. “La crescita dei ricavi e dei margini – sottolinea Cipolloni – è arrivata in anticipo rispetto ai nostri piani iniziali e rappresenta per Eataly un segnale positivo ed un’accelerazione del percorso di sviluppo intrapreso”. Quanto ai piani per il futuro Cipolloni prevede di “continuare a crescere e migliorare la redditività rafforzando la presenza di Eataly nei mercati in cui è già molto forte e proseguendo nello sviluppo dei prodotti a marchio Eataly, grazie anche a un eccellente team di manager che contribuirà ad accelerare lo sviluppo di un brand unico al mondo”. “Vogliamo inoltre continuare ad investire in nuove aperture – conclude Cipolloni – sia in gestione diretta sia in concessione, rappresentando sempre più una finestra unica nel mondo per i produttori italiani di eccellenze locali”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA