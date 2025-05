Circa 250mila i riammessi alla rottamazione quater

agenzia

Entro il 30 giugno l'Agenzia invierà l'ammontare dei pagamenti

ROMA, 06 MAG – Sono circa 250mila i contribuenti che sono stati riammessi alla Rottamazione quater. Il numero, anticipato da Italia Oggi, viene confermato da fonti qualificate. Il termine per presentare la domanda di riammissione è scaduto il 30 aprile scorso: potevano essere ripescati solo i contribuenti che al 31 dicembre 2024 risultassero ‘decaduti’ dalla definizione agevolata per il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto alle scadenze previste. Secondo alcune stime, la platea potenziale degli interessati si aggirava intorno a mezzo milione di contribuenti. Ai riammessi l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno, una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione. Potranno quindi scegliere di pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio, o in un numero massimo di 10 rate di pari importo previste, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

