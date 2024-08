Circle K vuole Seven Eleven, in Borsa vale 38 miliardi

agenzia

Offerta preliminare dei canadesi per la catena giapponese

MILANO, 19 AGO – I canadesi di Circle K si fanno avanti per conquistare la catena concorrente Seven Eleven, nata in America ma da oltre vent’anni controllata da una holding giapponese. Seven & I ha ricevuto un’offerta di acquisizione preliminare e non vincolante da Alimentation Couche-Tard e le azioni in Borsa sono schizzate del 23% a Tokyo, portando il valore del gruppo a circa 5,6 trilioni di yen (38 miliardi di dollari). Il cda di Seven & I “ha formato uno Special Committee composto esclusivamente da amministratori esterni indipendenti, guidato da Stephen Hayes Dacus, in qualità di presidente del cda, per esaminare la proposta” conferma una nota. Seven& I gestisce oltre 85.000 negozi in tutto il mondo. Alimentation Couche-Tard (ACT) ne gestisce oltre 16.700 in 31 paesi e territori.

