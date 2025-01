CircularYard, newco Fincantieri e Hera per gestione rifiuti

agenzia

Migliorare processo in cantieri ed estero; 13 mln investimenti

TRIESTE, 13 GEN – Fincantieri, uno dei principali gruppi al mondo nella cantieristica ad alta complessità, e il Gruppo Hera, tra le maggiori multiutility italiane dei settori ambiente, energia e idrico, hanno costituito CircularYard Srl, una newco per realizzare nell’immediato negli 8 cantieri italiani un nuovo innovativo sistema integrato di gestione rifiuti, e, in futuro, anche in altri siti di Fincantieri all’estero. La joint venture CircularYard scaturisce dal Memorandum d’Intesa firmato nel luglio scorso contribuirà in modo significativo alla riduzione del 15% dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento e promuovendo un’economia circolare negli stabilimenti produttivi, grazie a soluzioni innovative e sostenibili. A regime, si prevede che la newco tratterà 100 mila tonnellate l’anno di scarti industriali.

