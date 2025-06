Cisco e italiana Domyn avviano collaborazione per soluzioni AI

agenzia

Focus su mercato italiano in settori e domini strategici

MILANO, 11 GIU – L’americana Cisco avvia una collaborazione con l’italiana Domyn (il nuovo nome di iGenius dopo il rebranding, ndr), azienda deep-tech che produce soluzioni di intelligenza artificiale, per proporre soluzioni di Ai sicura e orientata a principi di sovranità anche personalizzate per il mercato italiano, per accompagnare le imprese e le istituzioni in un percorso di adozione dell’Ia consapevole e orientato al valore. La collaborazione, si legge in una nota, guarda soprattutto al mercato italiano e unisce le forze di chi sta costruendo le reti per l’Ai a quelle di un’azienda deep tech italiana che sviluppa soluzioni e applicazioni Ai rivolte in particolare a settori e dominii strategici per il paese e regolamentati, come i servizi finanziari, la sanità, la difesa, le infrastrutture critiche. “E’ in corso un’evoluzione tecnologica radicale, con impatti paragonabili a quelli che si sono verificati quando abbiamo iniziato a usare internet, caratterizzata dalla velocità del cambiamento”, commenta Gianmatteo Manghi, amministratore delegato di Cisco Italia aprendo l’evento. “La trasformazione accade mentre cerchiamo di capirla e di dominarla”, aggiunge. “L’Europa sta entrando in nuova fase di rinascimento digitale in cui l’intelligenza artificiale segnerà non solo l’accelerazione economica della nostra regione, ma definirà anche il futuro”, ha detto Uljan Sharka, ceo di Domyn in conferenza stampa. “Questa partnership cerca di unire dei valori comuni, che puntano a democratizzare l’Ai con obiettivo di decentralizzare potere in mano di imprese e organizzazioni e Paesi che devono utilizzarla in modo futuro perché diventi un motore di crescita e accelerazione economica”. Secondo lo studio ‘Cisco Networking Research’ il 96% dei responsabili It in Italia ritiene fondamentale rinnovare le infrastrutture per poter implementare l’Ai, mentre l’83% sta incrementando gli investimenti in questo senso, anche a fronte dei vantaggi attesi. L’88% pensa inoltre che reti più evolute favoriranno la crescita dei ricavi e il 92% si aspetta risparmi significativi da reti più intelligenti, sicure e adattive.

