Cisl, ecco le proposte per partecipare al futuro della Sicilia

sindacato

Ambiente industria, energia, welfare, servizi, formazione, università, sanità, cultura, economia, lavoro. Ogni settore è stato esaminato dalla Cisl per dare vita al primo piano di proposte condiviso ed elaborato con metodo partecipativo. Destinatari del piano il governo regionale l’Ars e gli eurodeputati eletti in Sicilia. Il piano è stato presentato ad Aci Castello (Catania) alla presenza, tra gli altri, della segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, dell’assessore regionale al Bilancio Alessandro Dagnino, del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il presidente della Cesi, Mons. Antonino Raspanti, gli eurodeputati Marco Falcone, Giuseppe Lupo, Ruggero Razza e Gianfranco Caccamo in rappresentanza di Sicindustria.