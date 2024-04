Cisl, occupazione record ma è emergenza competenze

agenzia

Report lavoro, c'è ancora molto da fare per ridurre inattività

ROMA, 21 MAR – L’occupazione in Italia è ai livellipiù alti di sempre con 23,7 milioni di occupati nel quarto trimestre e il tasso al 61,9% tra i 15 e i 64 anni ma c’è un’emergenza competenze con le aziende che spesso trovano difficoltà nel reperire il personale del quale hanno bisogno: lo si legge in un Report Cisl sull’occupazione che elabora i dati forniti dall’Istat. La Cisl sottolinea comunque che nonostante la crescita l’Italia resta ai livelli più bassi in Europa per tasso di occupazione. “Occorrono – si legge – interventi significativi e mirati per non esaurire la spinta positiva di questa fase: accelerare sul potenziamento dei servizi per l’impiego e sulle riforme del sistema scolastico e dell’orientamento; introdurre incentivi mirati per quelle platee ancora relegate all’inattività, in particolare premiando le aziende che introducano con accordo sindacale misure di conciliazione equamente utilizzate da lavoratori e lavoratrici; investire sui servizi per consentire alle donne di lavorare, non solo asili nido ma anche tempo pieno a scuola, centri estivi, accelerazione della legge sulla non autosufficienza. Infine occorrono misure di sostegno alla produttività e alla crescita”.

