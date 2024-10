Civibank, in controtendenza apriamo mentre altri chiudono

agenzia

Inaugurata una filiale flagship in piazza Unità a Trieste

TRIESTE, 12 OTT – “La nuova filiale di Trieste, dove già ne contiamo altre due, rappresenta uno dei capisaldi del nuovo piano industriale della banca, che prevede aperture e rinnovamenti di filiali. Andiamo in controtendenza rispetto al settore, infatti mettiamo la filiale al centro della relazione con il cliente, continuiamo ad assumere nuovi consulenti per il rafforzamento della rete e a investire. Entro il 2026 assumeremo 64 persone e investiremo a livello di gruppo 5 milioni di euro con particolare riferimento ai temi Esg”. Lo ha detto il dg di Civibank, Luca Cristoforetti, inaugurando oggi in piazza Unità a Trieste una nuova filiale, caratterizzata, è stato spiegato durante una cerimonia, “da una organizzazione interna innovativa, con una forte specializzazione sulla gestione del risparmio e sulla protezione del patrimonio e della persona”. La filiale flagship avrà un organico di 6 persone ed è la prima di nuove aperture che coinvolge il Gruppo Sparkasse, i cui vertici Gerhard Brandstätter (presidente) e Nicola Calabrò (ad) erano presenti all’incontro. Seguiranno, per Sparkasse, una nuova filiale a Modena e, per Civibank, una a Fiume Veneto e una a Muggia. I risultati ottenuti a oggi, ha spiegato la presidente di Civibank, Alberta Gervasio, “testimoniano una banca che, dopo anni complessi, ha ritrovato slancio e vitalità commerciale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA