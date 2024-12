Cna, in arrivo 320 milioni per autoproduzione energia Pmi

agenzia

Per l'installazione di impianti fotovoltaici e mini eolici

ROMA, 20 DIC – Con la pubblicazione sul sito del Mimit, si avvicina l’operatività del fondo da 320 milioni di euro a favore di micro e piccole imprese per l’installazione di impianti fotovoltaici e mini eolici per l’autoconsumo di energia. Si tratta di una misura proposta due anni fa dalla Confederazione e recepita dal Governo nell’ambito dell’integrazione del Piano Repower EU. Lo si legge in una nota Cna. Il decreto dovrà essere pubblicato in Gazzetta e l’avvio operativo è subordinato a un decreto direttoriale per definire termini e modalità delle domande. Il decreto destina 320 milioni a fondo perduto alle imprese per realizzare impianti per l’autoproduzione da installare sui tetti degli edifici produttivi o su coperture di strutture di pertinenza. Cna apprezza la riserva del 40% delle risorse a favore di micro e piccole imprese e la destinazione del 40% delle risorse a favore delle regioni del Mezzogiorno. Soglia minima dell’investimento è 30mila euro e l’accesso alle agevolazioni prevede una procedura valutativa a graduatoria gestita da Invitalia. Le risorse consentiranno alle imprese di contribuire al processo di potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili e di ridurre il costo delle bollette energetiche. Per Cna occorre che rapidamente sia emanato il decreto direttoriale per rendere pienamente operativa la misura.

