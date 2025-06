Coca-Cola, 90 milioni di euro in Italia per la sostenibilità

agenzia

Dal 2010 investito mezzo miliardo in innovazione sostenibile

MILANO, 18 GIU – Ammontano ad oltre 90 milioni di euro gli investimenti per il 2025 di Coca-Cola dedicati a sostenibilità, innovazione e ammodernamento delle sei fabbriche italiane. Grazie anche a queste risorse il Gruppo è stato riconosciuto come l’azienda di bevande più sostenibile al mondo dal Dow Jones Best-in-Class 2024, classificandosi al primo posto per la nona volta e figurando tra le prime aziende per il quattordicesimo anno consecutivo. “Coca-Cola HBC Italia è stata tra le prime aziende a introdurre il Rapporto di Sostenibilità nel 2004. Crediamo che la crescita del nostro business sia legata a una strategia che garantisca la sostenibilità nella sua triplice accezione: ambientale, sociale ed economica. Una strategia che punti a consolidare lo sviluppo industriale e a favorire l’innovazione e la competitività – dichiara Giangiacomo Pierini, corporate affairs & sustainability director di Coca-Cola HBC Italia – Coca-Cola è presente in Italia da quasi 100 anni, siamo parte integrante del suo tessuto sociale e uno dei motori di sviluppo per il Paese, anche grazie a oltre mezzo miliardo di euro investito dal 2010 in innovazione sostenibile”.

