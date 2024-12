Codacons, con arrivo del Natale salgono prezzi al dettaglio

agenzia

Aggravio medio di spesa per famiglia 'tipo' da +427 euro annui

ROMA, 16 DIC – L’inflazione “torna a rialzare la testa, con i prezzi al dettaglio che aumentano in vista del Natale e dell’incremento dei consumi da parte delle famiglie legato alle festività”. Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi dall’Istat. “Un’inflazione al +1,3% si traduce in un aggravio medio di spesa per la famiglia ‘tipo’ da +427 euro annui, che salgono a +582 euro per un nucleo con due figli – analizza il Codacons – E proprio con l’arrivo del Natale i prezzi al dettaglio di alimentari e bevande analcoliche aumentano a ritmo più che doppio rispetto al tasso medio di inflazione, con listini che salgono del +2,8% su base annua: questo significa che una famiglia con due figli solo per l’acquisto di cibi e bevande deve mettere in conto una maggiore spesa da +256 euro annui”. “Sugli aumenti dei prezzi al dettaglio pesano le tensioni sui mercati internazionali delle materie prime, che si ripercuotono in modo diretto sui listini al dettaglio, ma anche aggiustamenti al rialzo legati all’avvicinarsi del Natale, quando cioè le famiglie aumentano i propri consumi – denuncia il presidente Carlo Rienzi – Purtroppo sul fronte dei prezzi assistiamo a un totale immobilismo da parte del governo, che non ha adottato alcuna misura tesa a calmierare i listini e combattere le speculazioni”.

