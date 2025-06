Codacons, verde in autostrada sfonda soglia dei 2,3 euro

agenzia

Dati Mimit su servito. Sono nuovi picchi, non prezzi medi

ROMA, 23 GIU – In autostrada la benzina in modalità servito ha già sfondato la soglia psicologica dei 2,3 euro al litro presso diversi distributori, e in molti impianti autostradali al self la verde si avvicina pericolosamente ai 2 euro al litro. Lo denuncia il Codacons, che ha monitorato i dati forniti dai distributori e pubblicati sull’apposito sito del Mimit. L’andamento dei carburanti è in rialzo anche sulla rete autostradale, dove i prezzi come noto sono più elevati rispetto alla rete urbana – spiega il Codacons – Ad esempio sulla A4 Milano-Brescia la benzina al self viene venduta a 2,389 euro al litro al servito, il gasolio a 2,284 euro. Non si tratta di prezzi medi, ma i nuovi picchi registrati presso alcuni impianti autostradali appaiono preoccupanti.

