Colognesi nuovo Head of Legal Affairs in Bat Italia

Supervisionerà gli aspetti legali e di compliance

TRIESTE, 29 LUG – Bat Italia, azienda di beni di largo consumonel settore della nicotina, nell’ ambito del rinnovamento in allineamento alla strategia globale del Gruppo, ha nominato Massimiliano Colognesi Head of Legal Affairs Italia. Colognesi supervisionerà gli aspetti legali e di compliance di Bat Italia e della controllata Bat Trieste, entrando inoltre a far parte del Leadership Team di Bat Italia. Colognesi, laureato in Giurisprudenza all’ Università di Milano, è entrato in Bat Italia nel 2020. Nel nuovo ruolo, garantirà che l’azienda operi nel rispetto di leggi e norme applicabili; svilupperà strategie per i più alti standard di conformità legale e responsabilità sociale. Massimiliano Colognesi ha sottolineato che “il settore legale ha un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto dei più alti standard di conformità e responsabilità sociale, imprescindibili per la strategia ‘A Better Tomorrow’ che guida le nostre azioni”.

