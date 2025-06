Comau lancia MyCo, una famiglia di sei robot collaborativi

agenzia

Ad Automatica a Monaco: "Per una più ampia gamma di settori"

TORINO, 25 GIU – Comau annuncia il lancio mondiale di MyCo, la sua nuova famiglia di robot collaborativi, in occasione di Automatica 2025 (24-27 giugno) a Monaco, in Germania. Sono sei diversi modelli di cobot leggeri, con capacità di carico da 3 a 15 chilogrammi, progettati per soddisfare la crescente domanda globale di automazione collaborativa versatile, sicura e facile da usare, già disponibili in commercio. “Con il lancio della nuova famiglia di robot MyCo, Comau compie un altro passo concreto nell’accelerazione della sua strategia di diversificazione – sottolinea Stefania Ferrero, Chief Marketing Officer di Comau -. Secondo le nostre stime – spiega – il mercato globale della robotica collaborativa dovrebbe registrare un Cagr (tasso annuo di crescita, ndr) del 15% (dal 2024 al 2028). Questo è alimentato da una crescente domanda in settori non tradizionali come il food & beverage, il farmaceutico, le energie rinnovabili e la logistica, oltre alla maggiore adozione da parte delle piccole e medie imprese”. Comau descrive la nuova famiglia di cobot come di macchine con un’automazione altamente accessibile e facile da usare, che rende possibile portare le sue soluzioni di automazione a una più ampia gamma di settori e, così facendo, aiutare le aziende di tutte le dimensioni a ridurre la complessità dell’integrazione e a migliorare la produttività. Il design è altamente intuitivo e snello, con struttura robusta e leggera, che consente un facile spostamento e reimpiego. I nuovi cobot sono inoltre dotati di funzioni di sicurezza avanzate, sei gradi di libertà e la migliore precisione della categoria con capacità di programmazione intuitive. I sei diversi modelli hanno uno sbraccio compreso tra 590 e 1.300 millimetri.

