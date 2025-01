Commerzbank accelera in Borsa con quote Barclays e Citi

agenzia

A Francoforte il titolo sale del 2,2% a 17,48 euro

MILANO, 17 GEN – Commerzbank accelera in Borsa con i movimenti nel capitale dopo che a dicembre scorso era emerso che Unicredit possiede una quota potenziale pari al 28 per cento. Ora, oltre a Barclays che ha una partecipazione del 16% di cui più della metà in derivati, anche Citigroup ha incrementato i propri diritti di voto nell’istituto di Francoforte sul Meno. La banca americana, secondo gli ultimi aggiornamenti, ha il 7,45% rispetto al 5,11% precedente. A Francoforte Commerzbank guadagna il 2,2% a 17,48 euro.

