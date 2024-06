Comune Genova va avanti per acquisire quota 15% dell’Aeroporto

agenzia

Piciocchi, 'Obiettivo è chiudere l'operazione entro fine 2024'

GENOVA, 18 GIU – Il Comune di Genova tira dritto verso l’acquisizione del 15% delle quote dell’aeroporto Cristoforo Colombo ponendosi l’obiettivo di “chiudere l’operazione entro fine 2024”. Lo spiega il vicesindaco di Genova e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi rispondendo in Consiglio comunale a due interrogazioni presentate dai consiglieri del Pd Davide Patrone e Donatella Alfonso. “Ci è stato consegnato qualche giorno fa il piano industriale dall’aeroporto, che prevede dal 2025 al 2029 un perfetto equilibrio strutturale”, comunica Piciocchi ribadendo che “il Comune non mancherà di sottoporre i conti della società di gestione dello scalo e il nuovo piano industriale a un ente terzo di revisione per un’analisi oggettiva”. I consiglieri dem interrogano la Giunta Bucci sottolineando “la situazione non rosea del bilancio dell’aeroporto, chiuso nel 2023 con una perdita di 3,5 milioni e una richiesta di ricapitalizzazione formulata dal cda per 4,8 milioni”. L’opposizione chiede se in questo quadro l’amministrazione resti comunque intenzionata a procedere con l’acquisto. Il vicesindaco Piciocchi conferma che “si va avanti senza se e senza ma” e si dichiara “convinto della bontà dell’operazione da un punto di vista strategico” aggiungendo che “siamo d’accordo che la situazione economica dell’aeroporto non sia soddisfacente ma non per questo il Comune non deve fare la propria parte per aiutare a sviluppare le potenzialità dello scalo”. Il prezzo delle azioni non è stato ancora definito. Sulla base del bilancio 2022 il valore del 15% delle azioni sarebbe stato di circa 700mila euro ma con il bilancio consuntivo 2023 questa cifra è destinata a scendere. Per quanto riguarda l’operazione ci sarà anche un passaggio in Corte dei Conti, chiarisce il vicesindaco. Entro 60 giorni dalla delibera con cui il Comune stabilisce l’acquisto il tribunale contabile valuterà il provvedimento. “L’obiettivo – conclude Piciocchi – è perfezionare il nostro ingresso entro l’anno”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA