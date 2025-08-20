Con Binance Pay criptovalute in oltre 100 supermercati svizzeri

agenzia

Accordo con Dfx.swiss per i pagamenti nella rete a marchio Spar

MILANO, 20 AGO – Binance Pay e Dfx.swiss portano i pagamenti in stablecoin e criptovalute in oltre 100 supermercati Spar in tutta la Svizzera, con l’obiettivo di arrivare a 300 “nei prossimi mesi”. E’ il primo caso – si legge in una nota – di utilizzo di un sistema di pagamento in criptovalute nella grande distribuzione alimentare svizzera. Il sistema consente di pagare istantaneamente con oltre 100 criptovalute supportate, incluse le principali ‘stablecoin’ ancorate a euro e dollaro, senza costi di ‘gas fee’, ossia la commissione per le transazioni con la ‘blockchain’, utilizzando l’applicazione ‘Binance Pay’. I pagamenti vengono regolati in franchi svizzeri o in altre valute attraverso l’integrazione con DFX.swiss. “Le soluzioni di pagamento tramite smart wallet come quelle offerte da Dfx in combinazione con Binance Pay – commenta il direttore generale di Spar Switzerland André Scherrer – rappresentano il futuro: i clienti ne fanno sempre più richiesta, e i commercianti possono risparmiare fino a 2/3 delle commissioni rispetto ai pagamenti con carta”. La Svizzera è da tempo riconosciuta come hub internazionale per le criptovalute e compie in questo modo un “passo decisivo” nell’estendere l’adozione delle crypto alla vita quotidiana, rendendole accessibili anche ai consumatori, sia residenti sia visitatori internazionali. Secondo il responsabile reginale di Binance Jonas Juenger la collaborazione con Spar “dimostra come le criptovalute stiano entrando nella vita di tutti i giorni, anche nella spesa al supermercato ed è la prova che le crypto non sono più riservate a trader o istituzioni, sono per tutti”.

