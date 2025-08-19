agenzia
Con ipotesi su Ucraina male in borsa titoli Difesa, Leonardo -6%
Giù anche i gruppi tedeschi e francesi, stime positive per Usa
MILANO, 19 AGO – Le prime ipotesi di una pace in Ucraina o almeno di soluzioni che interrompano i combattimenti appesantiscono i titoli della Difesa nelle Borse europee. In un settore che ultimamente ha accusato forti oscillazioni, l’italiana Leonardo guida i cali con un ribasso del 6,7% a 46 euro, seguita dalla tedesca Renk che cede oltre il 6%. Male anche l’altro gruppo tedesco del comparto Hensoldt (-5%), con il gigante Rheinnmetal che perde il 4%. In calo del 3% anche la francese Dassault, mentre i future sui gruppi statunitensi appaiono in tenuta sulle prospettive di forti acquisti dell’Ucraina dall’industria della Difesa Usa.