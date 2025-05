Con la luce naturale consumi di energia fino a -60%

agenzia

Risparmi 165 euro a famiglia, -9,6 tonnellate di CO2 a edificio

ROMA, 03 MAG – La luce naturale rappresenta un prezioso alleato nella lotta al caro-energia, perché un corretto uso dell’illuminazione consente l’abbattimento della spesa energetica sia negli ambienti lavorativi che nelle abitazioni private. I dati arrivano uno studio scientifico commissionato da Velux Italia all’Università La Sapienza di Roma e Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che sarà presentato il prossimo 7 maggio al Senato. Dallo studio è emerso ad esempio come “una corretta progettazione della luce naturale negli ambienti possa ridurre fino al -60% i consumi energetici negli uffici pubblici e privati, e tagliare le bollette della luce fino al -20% nelle abitazioni, con benefici economici significativi. – spiega Sima – Considerando le attuali tariffe dell’energia elettrica, il risparmio medio equivarrebbe a circa 165 euro annui a singola abitazione”. Minori consumi di energia si traducono anche in un abbattimento delle emissioni di CO2 in atmosfera, con benefici diretti sulla qualità dell’aria: l’ottimizzazione della luce naturale “può portare infatti ad una riduzione significativa dell’impronta di carbonio degli edifici fino al -40%. Per fare un esempio, un edificio urbano con 10 appartamenti, grazie ad un corretto utilizzo della luce naturale, può abbattere le emissioni di CO2 per ben 9,6 tonnellate l’anno”. Non solo. La ricerca evidenzia come “una corretta esposizione alla luce naturale migliori le prestazioni cognitive e la produttività, con incrementi che vanno dal +7% al +18% in ambito educativo (scuole, università, ecc.) e fino al +15% negli ambienti lavorativi”.

