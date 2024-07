Confcommercio, consumi giugno +0,9%, boom trasporti

agenzia

Consumi per la mobilità +10%

ROMA, 12 LUG – Consumi in ripresa a giugno: l’Icc, indicatore di consumi di Confcommercio nel mese segna un +0,9% tendenziale dopo il -0,6% di maggio, trainato dalle spese per beni e servizi per la mobilità (+10% tendenziale). All’interno del comparto i consumi per le autovetture registrano un +25,7% e quelle per i trasporti aerei un +12,7% mentre arretrano quelle per i carburanti (-0,4%). Restano invariati a giugno rispetto allo stesso mese del 2023 i consumi per gli alberghi e i pasti fuori casa mentre diminuiscono dell’1,2% quelli per l’abbigliamento e le calzature. Segno meno anche per alimentari, bevande e tabacchi a giugno con un -0,7% sull’anno.. “I consumi, nel complesso, sottolinea l’associazione, restano fragili, a parte l’effetto incentivi sul comparto auto. Nella metrica dell’Icc a giugno la crescita su base annua è stata dello 0,9%, ma se si guarda al complesso del secondo trimestre si rileva una stagnazione che coinvolge sia i servizi sia i beni. La crescita del volume di risparmio nel primo trimestre dell’anno suggerisce che c’è una diffusa necessità delle famiglie di ricostituire lo stock di risparmio accumulato che ha sostenuto i consumi lo scorso anno e che oggi va ripristinato per scopi precauzionali. E’ presumibile che solo nei mesi finali del 2024 si possa osservare un lieve miglioramento della domanda, conseguenza di dinamiche più favorevoli sul versante del reddito disponibile reale. In quest’ottica, il permanere dell’inflazione anche a luglio su valori storicamente contenuti, rappresenta un segnale positivo: la nostra indicazione è di una variazione congiunturale dello 0,2% e di una crescita dell’1,0% nel confronto annuo, in lieve aumento su giugno”.

