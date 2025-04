Confcommercio nomina Barbieri nuovo segretario generale

agenzia

A Musacci delega a passaggio generazionale e startup

MILANO, 03 APR – Il Consiglio di Confcommercio-Imprese per l’Italia, su proposta del presidente Carlo Sangalli, ha nominato Marco Barbieri nuovo segretario generale di Confcommercio. Nato a Vizzolo Predabissi (Milano) Barbieri, 49 anni, è segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza dal settembre 2016. Prima di approdare in Confcommercio a Milano è stato segretario generale della Confcommercio di Lodi dal 2003 al 2008. Barbieri fa parte del Comitato sostenitori della Fondazione Caritas Ambrosiana ed è componente del Consiglio di amministrazione CFMT (Centro formazione management terziario) e del Consiglio di amministrazione di QUAS (Cassa di assistenza sanitaria quadri). Il Consiglio, si legge in una nota, su indicazione del presidente Sangalli, ha inoltre confermato i seguenti vice presidenti: Lino Enrico Stoppani (vicario) con delega all’amministrazione, Pier Andrea Chevallard con delega all’innovazione e multicanalità, Loretta Credaro con delega alla finanza e assicurazioni, Giovanni Da Pozzo con delega all’organizzazione e Unioni regionali, Patrizia Di Dio con delega alla legalità e sicurezza, Riccardo Garosci con delega all’internazionalizzazione, Mauro Lusetti con delega al CCNL, Manfred Pinzger con delega all’attrattività e turismo Donatella Prampolini con delega al fisco e bilancio, Pasquale Russo con delega alle politiche infrastrutturali. Il Consiglio ha, inoltre, proceduto alla nomina di Matteo Musacci nuovo vice presidente con delega alle politiche per il passaggio generazionale e start up.

