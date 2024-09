Confcommercio Sicilia: “Bene bando mutui per aziende senza click day”

Sviluppo

Il presidente regionale Gianluca Manenti manifesta la propria soddisfazione dopo che la Regione ha preso in considerazione le richieste di sollecito avanzate nei giorni scorsi

“L’annunciato bando della Regione contro il caro mutui destinato ad aiutare le aziende e per cui è stato programmato lo stanziamento di circa 50 milioni di euro, da attribuire attraverso la stipula di una graduatoria che sarà realizzata dando un peso maggiore al tasso nominale applicato sull’ultima rata del finanziamento scaduta nel 2023, va nella direzione da noi auspicata”. Così il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti (nella foto), che manifesta la propria soddisfazione per il fatto che le richieste di sollecito avanzate nei giorni scorsi dalle rappresentanze di categoria siano state prese in debita considerazione.