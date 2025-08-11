agenzia
Confcooperative, ‘7 giorni al mare 6.500 euro a famiglia’
17 miliardi per le vacanze. A Ferragosto 16 milioni in viaggio
ROMA, 11 AGO – Per le vacanze estive “la spesa media per famiglia si attesta sui 1.950 euro (+16% rispetto al 2024), mentre una famiglia di 4 persone al mare spenderà mediamente 6.539 euro per una settimana”. Lo calcola Confcooperative che stima in 17 miliardi la spesa complessiva per le vacanze estive, con 16 milioni di italiani in viaggio durante i giorni di Ferragosto. “La ristorazione e i servizi ricettivi beneficeranno di circa 10 miliardi solo nel periodo centrale di agosto”. Tra le destinazioni preferite: “mare 60% delle preferenze; montagna 25% delle scelte, in crescita per l’effetto fuga dal caldo; agriturismo 15% delle preferenze, settore in boom con +20% di prenotazioni”. Ma “8,4 milioni di italiani restano a a casa, 1 su 2 per motivi economici”. “Il turismo conferma la sua centralità nell’economia italiana, ma i dati ci restituiscono anche l’immagine di un Paese diviso”, commenta il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini: “Accanto a una parte di popolazione che mantiene capacità di spesa, emerge una fascia di italiani esclusi dalle vacanze”.